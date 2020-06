Puurs-Sint-Amands toont eerste plannen voor De Nestel: “Meer ruimte voor verenigingsleven” Els Dalemans

16 juni 2020

15u08 1 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands werkt aan een nieuwe RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor de site van GC De Nestel. “We plannen de bouw van nieuwe Chirolokalen en creëren meer ruimte voor het socioculturele en verenigingsleven.” De eerste plannen worden nu donderdag 18 juni getoond tijdens een participatiemoment.

De gebouwen van schoenfabriek GUMA in de Buisstraat werden vijf jaar geleden omgebouwd tot gemeenschapscentrum van Sint-Amands, het geheel werd heel toepasselijk ‘De Nestel’ gedoopt. De fusiegemeente Puurs-Sint-Amands werkt nu aan een nieuw RUP voor het gebied.

Chirolokalen

“We willen de bebouwingsmogelijkheden op deze site uitbreiden, zodat er onder andere nieuwe Chirolokalen mogelijk zijn. Bovendien willen we meer ruimte creëren voor het socioculturele en verenigingsleven, denk bijvoorbeeld aan een uitbreiding van het academiegebouw. Maar de beschikbare gronden zijn nu nog deels ingekleurd als woongebied en deels als agrarisch gebied, daarom is een herbestemming nodig.”

Herbestemming

“Het agrarisch gebied dat zal verdwijnen, wordt elders gecompenseerd door planologische herbestemming. Dit gebeurt door een recreatiegebiedje gelegen in de Wolfstraat te herbestemmen naar agrarisch gebied. De twee percelen die gelegen zijn in dit recreatiegebied zijn nu al in gebruik als waardevolle landbouwgrond.”

Participatie

“We duidden een studiebureau aan, dat in opdracht van de gemeente een RUP voorbereidt. Nu donderdag stellen we de eerste plannen voor de site voor aan alle inwoners tijdens een participatiemoment. Het studiebureau zal aanwezig zijn om vragen te beantwoorden, wie wil kan ook ideeën, suggesties of bezorgdheden doorgeven.”

Het participatiemoment vindt plaats op 18 juni van 19 tot 21 uur in GC De Nestel, Buisstraat 19 in Sint-Amands. Aanwezigen wordt gevraagd om rekening te houden met de coronamaatregelen, een mondmasker dragen is niet verplicht maar wel aanbevolen.