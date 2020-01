Puurs-Sint-Amands organiseert reeks cultuurdagen voor kinderen Els Dalemans

12 januari 2020

17u45 0 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands breidt het vakantieaanbod voor kinderen verder uit. In de paasvakantie wordt een reeks ‘cultuurdagen’ georganiseerd in GC de Nestel. “We laten kinderen proeven van theater, film beweging, kunst en muziek”, somt programmator spel Staf Claes op.

“Wij doen in Puurs-Sint-Amands niet mee aan de besparingen op cultureel vlak, integendeel zelfs. Naast onze gekende sport- en speelweken in het JOC WIJland en sporthal De Vrijhals, maken we nu ook werk van een reeks cultuurdagen tijdens de paasvakantie.”

“Op dag één leren de deelnemertjes alles over dans en theater, en ze gaan natuurlijk ook zelf aan de slag. Op dinsdag maken de kinderen zelf een echte film: ze schrijven het scenario, regisseren en acteren. Op dag drie maken we onze eigen kunstwerken, op donderdag zullen de kinderen zelf instrumenten maken waarmee ze hun eigen muziek componeren.”

De inschrijvingen voor het vakantieaanbod in Puurs-Sint-Amands zijn van start gegaan, een overzicht van het aanbod vind je op www.puurs-sint-amands.be/vakantieaanbod.