Puurs-Sint-Amands lanceert project ‘Echo’s van de Schelde’: “Kaai en omgeving beter inrichten voor toeristen én bewoners”

Els Dalemans

13 december 2019

19u01 0 Puurs-Sint-Amands Met de opmaak van het masterplan ‘Echo’s van de Schelde’ wil de gemeente Puurs-Sint-Amands de Kaai en omgeving in Sint-Amands beter inrichten voor bewoners en toeristen. “De Kaai wordt heringericht, ook de oude spoorlijn Puurs-Dendermonde krijgt een nieuwe functie.”

“Onze gemeente heeft één van de mooiste Scheldebochten, jaarlijks lokken we duizenden bezoekers naar onze Kaai en ook onze inwoners genieten graag van deze locatie. Maar het geheel is niet ideaal ingericht: de kaaimuur blokkeert het zicht op het water, de parkeerplaatsen nemen alle plaats op het plein in. Dit kan beter, wij willen van de Kaai én omgeving een plek maken voor ontmoeting en beleving.”

Echo’s van de Schelde

“Daarom lanceerden we een oproep aan ontwerpers. Uit de ingediende plannen kozen we voor een samenwerking met Atelier Horizon en OFFICEU architects. Samen met hen én met onze inwoners werken we de komende jaren het project ‘Echo’s van de Schelde’ verder uit. De Schelde staat centraal, maar ook de gebieden errond -de echo’s- zijn belangrijk”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).

Uitkijkpunt

“We willen de Kaai hoger brengen, gelijk met de dijk langs weerskanten. Zo krijg je een veel mooier zicht op het water, we denken ook aan een balkon dat over de Schelde heen hangt. De parkeerplaatsen op de Kaai worden geschrapt, zodat we een grote groene ruimte creëren met meer plaats voor de terrassen van de horecazaken, voor een toeristisch infopunt en voor de organisatie van evenementen. De toren van de kerk kan misschien zelfs als uitkijkpunt worden ingericht.”

Oude spoorlijn Puurs-Dendermonde

“Ook langs de Scheldedijken gaan we voor meer beleving, door er bijvoorbeeld pontons, picknickplekken, rustpunten voor fietsers en meer te creëren. Het groengebied dat langs de Schelde ligt willen we, met de aanleg van wandelpaden en picknickplekken, deels toegankelijker maken. We trekken met ons plan ook verder landinwaards het dorp in, tot aan de oude spoorlijn Puurs-Dendermonde.”

Mobiliteitsknooppunt

“Ideaal zou zijn dat op deze lijn ooit weer een trein kan rijden, maar we kunnen er sowieso een mobiliteitsknooppunt van maken. We denken aan een busstopplaats, met voldoende parkeerplaatsen en fietsenparking, een aantrekkelijk fiets- en wandelpad... Een betere mobiliteit is immers ook in Sint-Amands een grote uitdaging.”

Verhaerenmuseum

“De Kaai en de spoorlijn willen we met elkaar verbinden door charmante dorpsroutes. Langsheen die grotere routes kunnen projecten worden uitgewerkt: rond natuur, cultuur, erfgoed, horeca, evenementen en meer. Zo zullen we bijvoorbeeld de toekomst van het Verhaerenmuseum bekijken, dat vanaf volgend jaar gemeentelijk wordt. Past dit museum niet beter op de Kaai zelf, in een nieuw ‘museum van water en woord’ waar we voor meer beleving kunnen zorgen?”

Participatiemomenten

“Met deze eerste reeks ideeën op zak, willen we de plannen in 2020 verder uitwerken. We gaan praten met De Vlaamse Waterweg, met de NMBS, met het museum en een reeks verenigingen... Maar we willen ook de mening van de inwoners. Daarom organiseren we op zaterdag 25 januari een eerste infomarkt in GC de Nestel. In maart en april volgen verschillende participatiemomenten om de plannen te verfijnen. Als we goed door- en samenwerken, zien de Kaai en omgeving er tegen 2030 helemaal ander uit.”