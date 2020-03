Puurs-Sint-Amands koopt en verdeelt 500 gelaatsbeschermers en 5.000 mondmaskers Els Dalemans

31 maart 2020

16u08 1 Puurs-Sint-Amands Puurs-Sint-Amands heeft 500 gelaatsbeschermers besteld bij #MakersAgainstCorona. Eerder kocht de gemeente ook al vijfduizend chirurgische mondmaskers aan. “We verdelen het materiaal onder ons eigen zorgpersoneel en schenken het weg aan lokale zorgprofessionals”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).

“De #MakersAgainstCorona maken deel uit van de ‘Corona Denktank’, een burgerinitiatief dat creatieve ideeën rond de coronacrisis verzamelt. De #MakersAgainstCorona maken onder andere gelaatsbeschermers. De bedeling van de gelaatsbeschermers verloopt via het platform ‘Wijhelpenmee’, het distributiecentrum van de actie bevindt zich in onze gemeente”, zegt Van den Heuvel.

Lokale professionals

“Door 500 gelaatsbeschermers aan te kopen, steunen we als gemeente meteen de actie van deze Klein-Brabanders. Driehonderd stuks verdelen we onder onze eigen medewerkers van de woonzorgcentra en de thuiszorgdiensten. De overige tweehonderd gelaatsbeschermers schenken we aan onze lokale professionals zoals tandartsen, dokters en begrafenisondernemers. Eerder kochten we ook al 5000 chirurgische mondmaskers aan. Zo gaan we voor een zo goed mogelijke bescherming tegen het coronavirus.”

Wie ook een bestelling wil plaatsen, kan dit doen via https://wijhelpenmee.be/