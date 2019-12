Puurs-Sint-Amands investeert 40 miljoen euro in wegenwerken en plant 10 kilometer aan nieuwe fietspaden Els Dalemans

23 december 2019

19u02 0 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands plant de komende zes jaar voor maar liefst 40 miljoen euro aan wegenis- en rioleringwerken. Bovenop krijgt de gemeente zo’n 10 kilometer aan nieuwe en vernieuwde fietspaden.

“Deze legislatuur plannen we de verdere vernieuwing van de Sint Katharinastraat, de J. De Donckerlaan en omgeving, de Veurtstraat, Zavelstraat en Wachtingstraat. Ook de Turkenhofdreef, Vincetstraat en Kossaardhof worden onder handen genomen, net als de Heidestraat, het park van het Dorpshart, de Kattestraat, Nieuwstraat en Moerplein. De Provinciale Weg wordt eindelijk vernieuwd, verder staan ook Haverblok, de Wolfstraat en Liezele-Dorp, Walsingen, Forum, de Donkstraat, Keten, Pandgatheide en de Oude Heirbaan, de R. Verbelenstraat en A. Tersagostraat en de Pastoor van Kerckhovenwijk op de planning”, somt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) op.

10 kilometer

“Er wordt ook aan de zwakke weggebruikers gedacht, met maar liefst 10 kilometer aan nieuwe en vernieuwde fietspaden. Deze werken staan gepland langsheen de N17 en in de Veurtstraat, in de Wolfstraat, Liezele-Dorp en de T. Andriesstraat. We maken ook de verbinding tussen de Molenstraat en Winkelveld met een veilige fietsroute doorheen het Landschapspark als alternatief voor de drukke Guido Gezellelaan. Ook bekijken we een betere fietsverbinding naar Sint-Amands.”

Voorbereidingen

“Terwijl bovenstaande werken worden uitgevoerd, starten de diensten meteen ook een heleboel nieuwe dossiers op. Zo liggen die plannen al klaar voor uitvoering tijdens de volgende legislatuur. We plannen al de nodige voorbereidingen voor weg- en rioleringswerken in de Breutheide, de Hof-ten-Berglaan en het Scheeveld tot Meir, de Nijvendries, Nijven en Voortstraat, de Haagstraat, Overheide en Achterheide. Ook de Larendries, Boonhof, de Calleboutstraat en Hoekstraat, het Hooiveld, Beiaardhof en de transversale weg van de Rijksweg tussen nummers 63 tot 79 staan op de planning.”