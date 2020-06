Puurs-Sint-Amands gaat opnieuw voor grotere huisvuilzakken: “Ook kwaliteit moet beter” Els Dalemans

05 juni 2020

15u09 0 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands gaat op zoek naar betere huisvuilzakken. “De huidige exemplaren zijn te klein, en ook de kwaliteit moet beter. We kregen de ene klacht na de andere van inwoners”, zegt bevoegd schepen Alex Goethals (CD&V).

Sinds 1 januari 2020 heeft Puurs-Sint-Amands, net als vele andere gemeenten in het gebied van afvalintercommunale IVAREM, andere huisvuilzakken. Maar al snel stroomden de klachten binnen op het gemeentehuis. “Eerlijk gezegd vreesde ik hier al voor toen IVAREM de nieuwe zakken introduceerde, ook al ging iedereen toen akkoord met de wijziging”, vertelt schepen Alex Goethals (CD&V).

Te zwaar

“Volgens IVAREM waren de oude, grotere huisvuilzakken met 60 op 100 centimeter een pak groter dan in de omliggende gemeenten”, zegt Goethals. “De gevulde zakken waren daarom ook veel te zwaar voor de afvalophalers. Bovendien wil IVAREM inwoners met kleinere huisvuilzakken bewuster maken van onze afvalproductie en ons sorteergedrag verbeteren.”

Scheuren

“Maar spijtig genoeg werd mijn vrees ook werkelijkheid”, aldus Goethals. “Heel wat inwoners lieten ons weten dat ze niet tevreden zijn over het volume en de kwaliteit van de zakken. Ze zouden erg snel scheuren. Daarom komt er een nieuwe aanbesteding voor onze aankoop van huisvuilzakken bij externe aanbieders. We gaan sowieso voor een groter volume: de grote zakken worden 60 op 90 centimeter in plaats van 60 op 80, ook het kleine formaat wordt weer wat groter: van 30 naar 45 centimeter. We willen de nieuwe zakken graag tegen het einde van dit jaar in gebruik kunnen nemen, maar moeten nu eerst de huidige voorraad opgebruiken.”