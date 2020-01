Puurs breidt gratis wifinetwerk uit tot aan station Els Dalemans

30 januari 2020

12u56 0 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands breidt het gratis wifinetwerk in het centrum van Puurs verder uit. “Na gratis wifi op het Kerkplein, in de Hoogstraat en op het Dorpshart, breiden we nu verder uit tot aan het station”, zegt schepen van Lokale Economie Hilde Van der Poorten (CD&V).

“Grote steden als Antwerpen en Gent zetten al langer in op digitale beleving. Wij volgden als eerste gemeente in de streek dat voorbeeld, door in september vorig jaar gratis wifi te lanceren in ons handelscentrum. Onze inwoners en bezoekers konden hier gebruik van maken op het Kerkplein, in de Hoogstraat en op het Dorpshart, en dat bleek meteen een groot succes.”

“Daarom hebben we besloten om het netwerk nu verder uit te breiden tot aan het NMBS-station. Daarmee is nu het hele kernwinkelgebied gedekt, wie hier shopt heeft het wereldwijde web gratis in zijn of haar broekzak. Met dit extraatje willen we van Puurs-centrum nog meer een commerciële trekpleister maken.”