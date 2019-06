Pukema pakt uit met kleppers van formaat: Daan en Frank Boeijen Els Dalemans

04 juni 2019

15u23 1 Puurs-Sint-Amands Op 14 en 15 september palmt Pukema opnieuw in het centrum van Puurs (Puurs-Sint-Amands) in. De organisatie verklapt nu al enkele grote kleppers, zoals Daan en Frank Boeijen.

Op zaterdag 14 september bijt #LikeMe de spits af, daarna worden Frank Boeijen en Daan op het podium van het Dorpshart verwacht. Disco­bar Galaxie -die in 2019 exact 25 jaar bestaat- sluit zaterdag het feestje af. Eén dag later, tijdens Puus Pruuft, zorgt Fiesta Perez voor de nodige muzikale animatie.

Ook aan het Stationsplein wordt tijdens Pukema de nodige muziek gemaakt, door onder andere Uberdope en Peuk. In de Dorpsharttuin spelen Stijn Van de Voorde, Goldfox en Pisca de pannen van het dak. In de spiegeltent in de Dorpsharttuin wordt het feestje trouwens al op donderdagavond ingezet, met de ‘Amy Winehouse tribute band’.

Naast al dat muzikale geweld, zijn ook de straatacts, dansvoorstellingen, de ambachten- en kunstmarkt, de strandbar en meer weer van de partij tijdens Pukema.