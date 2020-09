Proefproject rond schoolstraat in Kloosterhof wordt al na week uitgebreid Els Dalemans

14u20 0 Puurs-Sint-Amands Het proefproject rond de Het proefproject rond de schoolstraat in Kloosterhof in Puurs-Sint-Amands wordt al na één week uitgebreid. “Sinds de start van het nieuwe schooljaar sluiten we de straat op het einde van de schooldag af voor het autoverkeer. Vanaf donderdag 10 september doen we dit ook ’s morgens”, zegt mobiliteitsschepen Alex Goethals (CD&V).

“Aan de verschillende Sjabi-campussen in het centrum van onze gemeente is het bij het begin en op het einde van elke schooldag steeds enorm druk. Daarom sluiten we sinds 1 september het Kloosterhof - de doorsteek tussen Hof-ten-Berglaan, Hooiveld en Violetstraat - van 15.45 uur tot 16.15 uur af voor het autoverkeer. Op die manier kunnen alle fietsers en voetgangers veilig naar huis vertrekken.”

Uitbreiding

“De invoering van die schoolstraat was meteen een groot succes, daarom breiden we het project nu ook uit naar de ochtend. Vanaf morgen, donderdag 10 september, zal het Kloosterhof ook tussen 08.10 uur en 08.40 uur een verboden zone zijn voor alle autoverkeer. We hebben deze uitbreiding grondig besproken met onze lokale politie, die de komende weken in de schoolomgevingen voor het nodige toezicht zal zorgen.”