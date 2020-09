Proefproject in Kloosterhof moet schoolomgeving veiliger maken Els Dalemans

01 september 2020

19u30 1 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands start in het Kloosterhof met een proefproject rond schoolstraten. “We sluiten de straat af op het einde van de schooldag, zo kunnen we de grote groepen leerlingen veilig uit het centrum laten vertrekken”, zegt mobiliteitsschepen Alex Goethals (CD&V).

“Duizenden kinderen trokken dinsdag weer naar school, en dat voel je meteen op de weg. Aan de verschillende Sjabi-campussen in het centrum van onze gemeente is het op het einde van de schooldag dan ook enorm druk. Om ervoor te zorgen dat alle fietsers en voetgangers veilig naar huis kunnen vertrekken, maken we van het Kloosterhof -de doorsteek tussen Hof-ten-Berglaan, Hooiveld en Violetstraat- even een schoolstraat”, aldus Goethals.

Uitbreiden

“Dit wil zeggen dat deze zone van kwart voor vier tot kwart na vier afgesloten wordt voor het autoverkeer. Vanzelfsprekend wordt het project geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Persoonlijk zou ik deze schoolstraat ook graag snel uitbreiden naar het begin van de schooldag. Wagens moeten dan misschien even wachten of omrijden, maar dat weegt niet op tegen de veiligheid van onze kinderen.”

Potloden

“Ook elders in onze gemeente zorgden we voor veilige schoolomgevingen. Bij de scholen Klavertje Vier in Breendonk en ‘t Kasteeltje in Puurs werden extra zebrapaden en oversteekplaatsen aangelegd, in Liezele werd de zone 30 uitgebreid. Aan het LAB in Sint-Amands vind je voortaan paaltjes en een kiss-and-ridezone en alle lagere scholen kregen in hun buurt grote potloden die automobilisten waarschuwen dat ze een schoolomgeving naderen.”