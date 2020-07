Productie bij Mouterij Albert opnieuw opgestart na zware brand afgelopen maandag Tim Van Der Zeypen

01 juli 2020

17u10 0 Puurs-Sint-Amands Twee dagen na de brand op de terreinen van Mouterij Albert naast de Kanaaldijk in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) is de schade duidelijk geworden. Die bleef uiteindelijk beperkt tot één afdeling van een gebouw waar mout wordt opgeslagen. “Maar de leveringen kunnen gewoon blijven doorgaan”, klinkt het bij de mouterij.

De hulpdiensten werden maandagnamiddag omstreeks 15.30 uur opgeroepen naar de mouterij. Op het dak van één van de drie ‘mouthuisjes’ (waar de mout voor het bier wordt opgeslagen) was er een brand ontstaan. Die ging gepaard met een hevige rookpluim die niet enkel van ver te zien was, maar zich ook verspreidde in de richting van Boom. Hulpdiensten en gemeente vroegen daarom om de ramen en deuren gesloten te houden.

De brand ging ook gepaard met enkele luide ontploffingen en vuurballen. Het gevolg van het ontploffen van enkele gasflessen. Na een tijdje blussen kreeg de brandweerzone Rivierenland het vuur snel onder controle. Er moest wel nog een lange tijd worden nageblust. Dinsdag en woensdag kon dan uiteindelijk de schade worden opgemeten. Die bleek zich uiteindelijk te beperken tot één gebouw.

Heropstart

De brandweer kon ervoor zorgen dat het vuur niet oversloeg naar de andere gebouwen. De productie in deze gebouwen werd tijdens de interventie van de hulpdiensten stilgelegd, maar dinsdagochtend opnieuw opgestart. “Behalve de productie in het gebouw waar het heeft gebrand”, zegt woordvoerder Sebastiaan De Meester van brouwerij Alken-Maes. Zij namen de mouterij vorig jaar over.

In de problemen met de leveringen komt de mouterij dus niet. Alle veertigtal arbeiders konden inmiddels ook al terug aan de slag. “Momenteel hebben we wel nog geen zicht wanneer de schade kan worden hersteld en welk prijskaart hieraan vast hangt”, besluit De Meester.

Dakwerken

Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets bekend. Vermoedelijk ontstond deze op het dak van het mouthuis. Daar waren in de loop van de dag renovatiewerken aan uitgevoerd. Of er een link is tussen die dakwerken en de brand, is nog niet bekend. Bij de brand raakte niemand gewond. Iedereen kon tijdig worden geëvacueerd