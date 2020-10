Pop-Up Theater heropent deuren: “Moeilijke maanden achter de rug” Els Dalemans

01 oktober 2020

11u02 1 Puurs-Sint-Amands In het Pop-Up Theater van Studio 100 in Puurs-Sint-Amands zullen vanaf dinsdag 3 november weer musicals opgevoerd worden. “De voorstellingen zullen gespeeld worden voor een beperkter publiek, we nemen ook een heleboel veiligheidsmaatregelen.”

“We hebben met ons bedrijf erg moeilijke maanden beleefd. Net zoals al onze collega ’s in de evenementensector, is ook Studio 100 zwaar getroffen, op financieel én op menselijk vlak. We zijn dan ook enorm blij dat de voorstellingen van onze spektakel-musicals in Puurs kunnen worden hernomen”, zeggen Hans Bourlon en Gert Verhulst van Studio 100.

Gedwongen pauze

“Na een gedwongen pauze van maar liefst acht maanden, mogen we vanaf 3 november eindelijk opnieuw bezoekers ontvangen. De repetities gaan begin oktober van start, onze medewerkers hebben er énorm veel zin in. Spelen in deze speciale corona-tijden vraag natuurlijk, zowel op als naast de bühne, heel wat aanpassingen. Op die manier willen we de veiligheid van het publiek, de cast en alle medewerkers garanderen.”

Bubbels

“De bezoekers zullen in acht verschillende publieksstromen van 150 mensen ontvangen worden. We ontwikkelden hiervoor een nieuw circulatieplan, met aparte in- en uitgangen. De groepen zullen elk op een afzonderlijke tribune plaatsnemen en tussen de verschillende bubbels wordt telkens een vrije stoel gelaten. Het dragen van een mondmasker en het ontsmetten van de handen is voor iedere bezoeker verplicht, na elke voorstelling wordt ook de site zelf grondig ontsmet.”

Huzarenstukje

“We starten eerst met de voorstelling 40-45, de musical Daens volgt later. Mensen die al een ticket hebben voor één van beide voorstellingen zullen via mail door Studio 100 gecontacteerd worden. Het is spijtig genoeg onmogelijk om alle tickethouders onmiddellijk te verplaatsen, want de tickets vlogen voor de lockdown de deur uit. Het ‘herplaatsen’ van het publiek is dan ook een echt huzarenstukje, maar iedereen zal opnieuw uitgenodigd worden in de loop van de komende maanden.”

Alle info via www.40-45.live & www.daens.be.