Politie zoekt vandaal die graffiti aanbracht Tim Van Der Zeypen

30 maart 2020

17u45 0 Puurs-Sint-Amands De politie van Klein-Brabant is op zoek naar een of meerdere vandalen die op verschillende muren in Sint-Amands graffiti aanbrachten. Telkens werden de letters WSA geschilderd.

Naast de muren werden ook vuilnisbakken, verkeersborden, de rijbaan en al minstens één vrachtwagen beklad. “De trieste feiten zijn nu al enige tijd aan de gang maar blijven ook de laatste dagen nog verder gaan”, meldt de lokale politie van Klein-Brabant. “Een inwoner heeft ons inmiddels een fotodossier over gemaakt.”

De vandaal of vandalen waren voornamelijk actief in enkele centrumstraten van Sint-Amands en de Schelde-omgeving. “Maar ook in de richting van de rotonde Den Haan op de Provincialeweg (N17) werden er op verschillende plekken graffiti aangebracht”, klinkt het nog. Getuigen of mensen die meer weten over wie achter dit vandalisme zit, kunnen zich steeds melden bij de politie.

Dat kan onder meer via het e-mailadres info@pz-klein-brabant.be of via het algemeen nummer 03/293.22.22. “Elke tip zal met de nodige discretie worden behandelen”, besluit de politiezone. “Samen werken we aan meer veiligheid en leefbaarheid in Klein-Brabant.”



