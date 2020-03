Politie is getuige van drugsdeal tijdens politieactie: “Twee Nederlanders en Belg (29) gearresteerd” Tim Van Der Zeypen

10 maart 2020

12u25 7 Puurs-Sint-Amands De raadkamer in Mechelen heeft vandaag de aanhoudingen van een 29-jarige man uit Merchtem en een Nederlander (24) bevestigd. Samen met nog een derde verdachte werden ze op heterdaad betrapt tijdens een drugsdeal door de politie van Klein-Brabant.

De drie mannen werden vorige week vrijdag opgemerkt op de carpoolparking in Breendonk. De politie was daar aanwezig voor een politieactie en was getuige van een drugsdeal. Toen de agenten, de voertuigen wilden controleren, sloeg de bestuurder van een wagen met Nederlandse nummerplaten op de vlucht.

“Er volgde een achtervolging die eindigde op het einde van de Rijweg”, zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket. “Een van de twee inzittenden van het voertuig sloeg nog te voet op de vlucht maar kon al snel worden ingerekend.”

Hasj en marihuana

Samen met de andere inzittende van het voertuig werd hij gearresteerd. Het ging om twee Nederlanders van 23 en 23 jaar oud. “Ook de inzittende van de andere wagen werd opgepakt”, gaat de parketwoordvoerder verder. “Het ging om een 29-jarige man uit Merchtem.”

In beide auto’s werd in totaal ongeveer 270 gram hasj en meer dan 5.000 euro aan cash geld aangetroffen. Hierop volgde later nog een huiszoeking bij de 29-jarige Merchtemnaar. “Ook hier werd drugs gevonden. Het ging om marihuana (156 gr.) en hasj (191 gr.)”, aldus het parket.

Aanhouding bevestigd

Samen met enkele precisieweegschaaltjes en meer dan 22.000 euro werd de drugs in beslag genomen. Ook de twee voertuigen werden getakeld. “De drie mannen moesten voor de onderzoeksrechter in Mechelen verschijnen en werden aangehouden”, klink het nog. Vandaag moesten het trio voor de raadkamer verschijnen.

“De aanhoudingen van de Belg en de Nederlander (24) zijn bevestigd. De derde werd vrijgelaten, maar het parket overweegt in beroep te gaan”, besluit het parket. De recherche van de politiezone Klein-Brabant zet het onderzoek nu verder.