Politie achtervolgt snelheidsduivel die 40 per uur te snel rijdt TVDZM

16 juli 2019

12u00 2

De lokale politiezone Klein-Brabant heeft op de Rijksweg (N16) richting Sint-Niklaas een chauffeur geflitst aan 140 kilometer per uur. Dat is maar liefst vijftig kilometer per uur sneller dan maximaal toegelaten. De man werd achterna gezeten door de politie en die zette het voertuig aan de kant. Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Hij zal het binnenkort ook mogen gaan uitleggen op de politierechtbank. De chauffeur riskeert naast een bijkomend rijverbod ook nog een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro. Naast de Rijksweg werd er ook nog gecontroleerd op de Provincialeweg (N17) en langs de Dendermondsesteenweg. In totaal werden er 2.036 chauffeurs gecontroleerd. Naast de hardrijder werden er nog 164 andere chauffeurs geflitst. Zij zullen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus krijgen.