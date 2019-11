Poetsvrouw krijgt zes maanden met uitstel voor diefstal bij klanten TVDZM

26 november 2019

De rechter in Mechelen heeft een poetsvrouw (38) uit Puurs-Sint-Amands schuldig bevonden voor enkele huisdiefstallen. Zo ging ze er bij twee van haar klanten vandoor met geld, sleutels en een ring. Een van de slachtoffers reageerde op zitting bijzonder emotioneel. “Ze had heel wat lef. Kort nadat ze mijn ring had gestolen, zaten we samen een taartje te eten”, klonk het. De diefstallen werden niet betwist. Naar eigen zeggen pleegde ze de diefstallen uit wanhoop. “Ik zat aan de grond en wou mijn kinderen iets kunnen geven tijdens de feestdagen”, zei ze. De vrouw werd nu veroordeeld tot een celstraf van zes maanden en een geldboete van 800 euro. Beiden straffen werden gedurende drie jaar uitgesteld.