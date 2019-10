Poetsvrouw besteelt klanten: “Eerst mijn ring gestolen, dan samen taartje gegeten.” TVDZM

18 oktober 2019

Een 38-jarige poetsvrouw uit Puurs-Sint-Amands heeft zich vandaag moeten verantwoorden voor huisdiefstallen. De vrouw ging er bij twee klanten vandoor met geld, sleutels en een ring. De diefstallen werden niet betwist.,Naar eigen zeggen pleegde ze deze omdat ze financieel aan de grond zat. “En ik wou mijn kinderen iets kunnen geven tijdens de feestdagen”, aldus de vrouw. “Ik pleegde de diefstallen echt uit wanhoop. Intussen weet ik echt wel wat ik mijn slachtoffers heb aangedaan.” Een van de bestolen slachtoffers stelden zich burgerlijke partij. Het slachtoffer vertelde rechter Suzy Vanhoonacker hoe aangedaan ze was na de diefstal. “Al had ze wel heel wat lef”, luidde het. ”Nadat ze ring had gestolen en had weggestopt, zat ze even later samen met mij een taartje te eten.” Het parket tot slot vorderde een celstraf van acht maanden en een geldboete die kan oplopen tot 800 euro. Beiden met probatie-uitstel. Een vonnis volgt op 13 november.