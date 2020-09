Pfizer zoekt nog 75 extra werknemers voor productie coronamedicijn Els Dalemans

14 september 2020

17u51 4 Puurs-Sint-Amands Het farmaceutische bedrijf Pfizer zoekt nog steeds 75 nieuwe werknemers voor de productie- en verpakkingssite in Puurs-Sint-Amands. “Op zaterdag 19 september organiseren we een jobdag gericht op technische profielen in een drieploegensysteem. Zo willen we klaar zijn voor de productie van een coronavaccin”, zegt Luc Van Steenwinkel van Pfizer Puurs.

“Al voor de zomer gingen we van start met de zoektocht naar 150 nieuwe collega’s. Ongeveer de helft van die medewerkers hebben we al gevonden, op dit moment zijn we nog op zoek naar 75 bijkomende krachten. Specifiek gaat het om profielen als ‘technisch operator’ in een drieploegensysteem.”

Speeddate

“We nodigen geïnteresseerden uit op zaterdag 19 september, zij kunnen dan -met de nodige social distance en voorzorgsmaatregelen- kennismaken met het bedrijf. Tijdens een ‘speeddate’ gaan we zelfs meteen voor een eerste jobinterview. De jobdag maakt deel uit van onze rekruteringscampagne ‘Word vaccinmaker’. Pfizer Puurs is namelijk één van de locaties waar een mRNA vaccin tegen SARS-CoV-2 kan geproduceerd worden.”

Fase 3

“Om hiermee te kunnen starten, moeten de klinische onderzoeken succesvol zijn en de regelgevende goedkeuringen zijn toegekend. Op dit moment is fase 3 van de klinische studie aan de gang, met meer dan 25.000 ingeschreven deelnemers. Afhankelijk van de resultaten, hopen we al in oktober onze goedkeuringen te kunnen krijgen. Tegen het eind van 2020 kan Pfizer dan 100 miljoen doses produceren, tegen het eind van 2021 moeten dat er ongeveer 1,3 miljard zijn. De vaccins voor de Europese Unie worden geproduceerd in Puurs.”

2.800 medewerkers

Pfizer Puurs is één van de grootste aseptische productie- en verpakkingssites van Pfizer wereldwijd. Jaarlijks worden er meer dan 400 miljoen doses van injecteerbare vaccins en geneesmiddelen geproduceerd. Vandaag werken bij Pfizer Puurs al meer dan 2800 medewerkers.

Inschrijvingen voor de jobdag kan via www.maakhetvaccin.be.