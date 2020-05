Pfizer Puurs geselecteerd voor productie van COVID-19-vaccins: “Ontzettend trots!” Wannes Vansina

20u00 0 Puurs-Sint-Amands Pfizer en BioNTech maken zich op voor de productie van een COVID-19-vaccin. Pfizer Puurs wordt een van de productiecentra. “Ontzettend trots!”, zegt site leader Luc Van Steenwinkel.

Pfizer en BioNTech maakte dinsdag bekend dat een vaccin in de VS wordt uitgetest bij de eerste vrijwilligers. In afwachting van een succesvol klinisch ontwikkelingsprogramma beslisten ze de productie op te schalen om zo snel mogelijk een goedgekeurd COVID-19 vaccin te kunnen produceren voor de meest behoeftigen over de hele wereld.

Pfizer wil produceren in drie Amerikaanse staten én Puurs. “We zijn ontzettend trots dat Pfizer Puurs een belangrijke rol kan spelen in de wereldwijde productie van een potentieel COVID-19 vaccin als antwoord op deze pandemie. Dit is een erkenning voor de troeven van wereldniveau in Puurs, en voor de kennis en ervaring van onze bijna 3.000 werknemers”, aldus site leader Luc Van Steenwinkel.