Pfizer Puurs bereidt productie coronavaccin voor: "Zoektocht naar 150 nieuwe collega's en aanpassingen aan productielijnen"

30 juli 2020

16u15 1 Puurs-Sint-Amands Bij het farmaceutische bedrijf Pfizer in Puurs-Sint-Amands wordt alles in gereedheid gebracht voor de eventuele productie van een COVID-19 vaccin. “Als we groen licht krijgen, starten we al dit najaar met de productie van het vaccin voor Europa. We zoeken daarom 150 nieuwe medewerkers en passen onze productielijnen aan”, zegt Koen Colpaert van Pfizer Puurs.

Pfizer werkt voor dit project samen met BioNTech, en één van de COVID-19 vaccin-kandidaten van deze bedrijven kreeg net groen licht voor de volgende fase van het klinisch onderzoek. Dit betekent dat het potentiële vaccin in de komende weken zal getest worden op zo’n 30.000 deelnemers wereldwijd. Als die test succesvol verloopt en Pfizer en BioNTech de nodige toestemmingen krijgen, willen de bedrijven al tegen eind 2020 samen 100 miljoen dosissen leveren. Tegen eind 2021 moet de teller op ongeveer 1,3 miljard dosissen staan. De productie voor Europa gebeurt in Puurs-Sint-Amands.

150 nieuwe collega’s

“We zijn al volop in de weer met de voorbereidingen van de eventuele productie van dit vaccin. Als er effectief sprake is van de productie van een vaccin met wellicht hele grote volumes, dan kunnen we immers niet wachten tot het najaar om actie te ondernemen. Daarom zijn we begin juli al gestart met een nationale rekruteringscampagne. We zoeken zo’n 150 nieuwe collega’s, het gaat vooral om specifieke profielen zoals technisch operatoren, laboraten, techniekers, …” somt Colpaert op.

Bestaande productielijnen

“Ook op de site zelf wordt alles op organisatorisch vlak in gereedheid gebracht om in het najaar van start te kunnen gaan. We gaan werken met bestaande productielijnen, hiervoor moet intern natuurlijk ruimte worden vrijgemaakt. We bekijken op dit moment op welke concrete productielijnen we dit vaccin in grote volumes kunnen produceren, en welke faciliteiten hiervoor moeten worden aangepast.”

