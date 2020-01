Pfizer-parkeertoren voor 800 wagens is klaar: “Politie beboet automobilisten die fout blijven parkeren”

Puurs-Sint-Amands

De parkeertoren van het farmaceutische bedrijf Pfizer in Puurs, die werd gebouwd op de bestaande bedrijfsparking aan de Meersmansdreef, is klaar voor gebruik. “In de buurt geldt nu een parkeerverbod, de politie controleert intensief. Zo willen we de parkeerdruk rondom de site doen dalen”, zegt mobiliteitsschepen Alex Goethals (CD&V).