Peleman Industries genomineerd voor Voka’s Prijs Ondernemen Antoon Verbeeck

10 juni 2019

09u01 0

Peleman Industries, uit Puurs-Sint-Amands, is het eerste bedrijf dat is genomineerd voor de Prijs Ondernemen van Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. Voka - KvK Mechelen-Kempen zal de komende dagen negen awards uitreiken. Eén in elke Voka Lokaal-afdeling. Peleman Industries zal de Voka Lokaal-afdeling Klein-Brabant/Vaartland vertegenwoordigen. “Deze award komt heel onverwacht. Ik heb er geen woorden voor. Je doet het als zaakvoerster niet voor zo’n award. Je doet het omdat je dit graag doet. Maar als je zo’n award krijgt is dat natuurlijk een enorme waardering. Ik doe dit niet alleen. Dit is een award voor het hele team”, zegt Esmeralda Peleman.Voor de eerste keer werden de winnende zaakvoerders in hun eigen bedrijf verrast door Voka. Vanaf 20 juni kan iedereen zijn stem uitbrengen op de Voka-website. Die stemronde loopt tot 6 september. Op 26 september wordt de Prijs Ondernemen uitgereikt.