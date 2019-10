Parket stelt psychiatrisch onderzoek voor na brandstichting TVDZM

29 oktober 2019

Een man uit Puurs-Sint-Amands stond vanochtend voor de rechter in Mechelen. De man moest er zich verantwoorden voor een brandstichting in een appartementsgebouw in het centrum van Puurs. Daarbij raakten twee andere bewoners van het appartementsgebouw lichtgewond. “Op het moment van de feiten was de man verward. Hij werd gecolloqueerd”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy op zitting. Zij stelde de aanstelling van een deskundige voor om de man verder te onderzoeken. Zijn raadsman Dirk Jacobs leek zich daar niet tegen te verzetten ondanks hij de vrijspraak vroeg op zitting. “Mijn cliënt was op het op het moment van de feiten geestesziek”, luidde het. De man zelf bood zijn verontschuldigingen aan en gaf zelf toe dat hij in een psychose zat. Vonnis op 25 november.