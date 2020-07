Park Fort Liezele krijgt eigen blotevoetenpad: “Ook volwassenen kunnen hiervan genieten” Els Dalemans

03 juli 2020

22u17 6 Puurs-Sint-Amands Het Park Fort Liezele in Puurs-Sint-Amands heeft er een publiekstrekker bij. Net naast de fortvijver werd vrijdag een blotevoetenpad geopend van zo’n 200 meter lang. “Niet alleen kinderen zijn hier welkom, ook volwassenen hebben er baat bij om eens op blote voeten in de aarde te woelen”, zegt schepen Ann-Marie Morel (CD&V).

“Omdat heel wat inwoners hun zomervakantie dit jaar in eigen land doorbrengen, gingen wij op zoek naar nieuwigheden die voor extra beleving kunnen zorgen. De medewerkers van onze technische dienst tekenden en maakten dit blotevoetenpad helemaal zelf, tussen idee en zeer geslaagde realisatie zat minder dan een maand tijd”, zegt Morel.

Natuurlijke voetreflexologie

“Het blotevoetenpad is nu zo’n 200 meter lang maar kan nog verder uitgebreid worden als de interesse groot blijkt. Er werd meteen ook een waterpomp geplaatst, om vuile voeten af te spoelen. Het parcours gaat over verschillende ondergronden, voor kinderen is dit vaak een waar avontuur. Maar ik raad ook volwassenen aan om dit pad eens uit te proberen. Zie het als een natuurlijke voetreflexologie met heel wat gezondheidsvoordelen. Bovendien zijn we allemaal te veel in ons hoofd bezig, het kan geen kwaad om wat meer letterlijk met de voeten in de aarde de staan.”

Gratis

“We kozen voor het Park Fort Liezele als locatie voor deze gratis activiteit, omdat op deze site nu al heel wat te beleven valt. In het nieuwe landschapspark komen inwoners sporten en spelen, gezinnen zitten verderop te picknicken, er worden evenementen georganiseerd… Ook in het Fort kan je de hele zomer lang het museum bezoeken, de nieuwe ‘Escape Room’ ontdekken, binnenspringen bij één van de horecazaken. Het blotevoetenpad maakt het plaatje compleet.”