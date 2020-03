Overrompeling tijdens verwendagen in bibliotheek: “Kinderen moeten zich hier thuis voelen” Els Dalemans

14u13 0 Puurs-Sint-Amands De twee verwendagen die de bibliotheek van Puurs-Sint-Amands organiseerde naar aanleiding van de Jeugdboekenmaand, werden duidelijk gesmaakt door de kleinste inwoners van de fusiegemeente. “We mogen spreken van een overrompeling: op de twee locaties samen kwamen zeker 300 kinderen kunst maken”, zegt medewerker Julie Decat.

“Het thema van de Jeugdboekenmaand was dit jaar ‘kunst’, en dat is natuurlijk een heel dankbaar onderwerp. Zaterdagvoormiddag zakten meer dan 100 kinderen af naar het bibpunt in Sint-Amands voor een originele workshop ‘slazwierderkunst’. Zij gingen letterlijk met een slazwierder en potten verf aan de slag, het resultaat was knap!”

“Op zondag waren zeker dubbel zoveel kinderen van de partij in de hoofdbib in Puurs, waar ze bekende schilderijen van grote kunstenaars natekenden. Op beide locaties trakteerden we ook op lekkers, de kinderen konden zich laten grimeren, een clown bracht hen aan het lachen…”

“Met deze verwendagen willen we graag zo veel mogelijk jonge lezertjes laten kennismaken met de bib. Het moet voor hen een plek zijn waar ze graag naartoe komen, waar ze zich amuseren en zich thuis voelen. Ook tijdens deze activiteiten kwamen er weer enkele nieuwe leden bij, we zijn dus geslaagd in ons opzet!”