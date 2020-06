OVAM stelt bewoners Sint-Katharinastraat gerust: “Bodem is vervuild, maar geen acuut gevaar voor gezondheid” Els Dalemans

27 juni 2020

16u18 0 Puurs-Sint-Amands De eerste resultaten van het onderzoek naar de bodemvervuiling in de Sint-Katharinastraat in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) zijn bekend. “Er is geen acuut gevaar voor de gezondheid, verder onderzoek is echter nodig. Pas dan kunnen we zeggen hoe de sanering precies zal worden aangepakt”, zegt Jan Verheyen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

De verontreiniging in de Sint-Katharinastraat kwam in 2019 aan het licht tijdens rioleringswerken in de straat. Het overtollige water werd tijdens de grondbemaling weggepompt naar het pompstation, daar werd echter alarm geslagen omdat het vervuild bleek te zijn. De aannemer zuiverde het water verder op de werf zelf, maar de vervuiling bleef wel in de grond zitten. Alle sporen leidden naar de gebouwen van de voormalige wasserij en droogkuis De Fontein.

Coronacrisis

“Omdat een uitgebreid beschrijvend bodemonderzoek heel wat tijd vraagt, werd eerst een controle-onderzoek uitgevoerd. Op die manier komen we sneller te weten of de vervuiling gezondheidsrisico’s inhoudt voor de buurt, al liep ook dit onderzoek wat vertraging op door de coronacrisis. Het was immers moeilijk om tijdens de lockdown bij mensen thuis staalnames te doen.”

Minerale oliën en VOCL’s

“Uiteindelijk lukte het om op verschillende plaatsen bodem- en luchtmetingen uit te voeren. De resultaten zijn nu bekend, en wat we al vermoedden wordt bevestigd: er werden zowel in de bodem als in het grondwater minerale oliën en VOCL’s of ‘gechloreerde solventen’ gevonden. Deze stoffen kunnen gevaarlijk zijn, maar alles hangt natuurlijk af van de hoeveelheid. Om dit precies te weten te komen, wordt het beschrijvend bodemonderzoek verdergezet.”

Leidingwater

“Een veel belangrijker onderzoek was dat van het leidingwater. Op één plaats werd daar een verhoogde waarde vastgesteld van de stof tetrachlooretheen, een oplosmiddel dat vaak wordt gebruikt bij chemische reinigingen. Maar ook deze verhoogde waarde bleef nog mooi onder de norm. Deze verhoogde concentratie houdt dan ook niet meteen gezondheidsrisico’s in. Van acuut gevaar is dus helemaal geen sprake.”

Informatievergadering

“Wel hebben we de bewoners geadviseerd om bij het nemen van leidingwater voor consumptie, de kraan even te laten lopen. Als er dan door accumulatie op een bepaald moment een verhoorde waarde zou zijn in de leiding, spoelt deze meteen weg. Samen met de gemeente Puurs-Sint-Amands plannen we in de loop van de maand juli ook een informatievergadering. Zo krijgt iedereen meteen de juiste en voor hem of haar concrete informatie te horen, en kunnen er uitgebreid vragen worden gesteld.”

Sanering

“Ondertussen wordt het beschrijvend bodemonderzoek afgerond, zodat we een volledig zicht krijgen op de omvang en de ernst van de vervuiling. We verwachten nu al een verspreiding over meerdere percelen, hoe de sanering zal verlopen en wanneer deze kan worden opgestart is op dit moment echter nog niet duidelijk. De eigenaar van de wasserij is in dit dossier de saneringsplichtige.”