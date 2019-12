OVAM onderzoekt bodemvervuiling in Sint-Katharinastraat Els Dalemans

03 december 2019

11u34 0 Puurs-Sint-Amands De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) onderzoekt een bodemvervuiling in de Sint-Katharinastraat in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands). De verontreiniging kwam aan het licht tijdens rioleringswerken in de straat. “We kunnen op dit moment nog niet zeggen hoe de vervuiling precies zal worden aangepakt”, zegt OVAM-woordvoerder Jan Verheyen.

“De vervuiling van het grondwater werd opgemerkt tijdens de grondbemaling in de Sint-Katharinastraat. Het overtollige water wordt dan uit de grond weggepompt zodat er droog kan gewerkt worden. Maar in het pompstation waar dit water terechtkwam, werd alarm geslagen omdat het vervuild bleek te zijn”, zegt bevoegd schepen Alex Goethals (CD&V).

“De werken werden even stilgelegd, daarna werd besloten om het grondwater op de werfzone zelf verder te zuiveren. De aannemer kan ondertussen ook weer doorwerken, omdat op de rest van de werf geen vervuiling meer werd aangetroffen. Maar er zit natuurlijk nog steeds vervuiling in de grond, ter hoogte van de gebouwen van de voormalige wasserij en droogkuis De Fontein. Het is nu aan OVAM om te beslissen wat er verder moet gebeuren.”

Minerale oliën en VOCL’s

“We kunnen inderdaad bevestigen dat het hier gaat om een historische vervuiling, tijdens het oriënterend onderzoek werden minerale oliën en VOCL’s (vluchtige chloorkoolwaterstoffen) gevonden in de bodem”, bevestigt Jan Verheyen van OVAM. “Na dat oriënterend bodemonderzoek werd het beschrijvend bodemonderzoek opgestart, en dat is op dit moment nog aan de gang.”

“Het gaat hier om heel complexe onderzoeken, die nog wel enkele maanden tijd in beslag zullen nemen. Ik hoop in het voorjaar van 2020 meer te kunnen vertellen. OVAM zal in tussentijd onderzoeken of er geen gevaar is voor de omwonenden zodat we alle risico’s kunnen uitsluiten, en we zullen ook bekijken hoe we de vervuiling verder kunnen aanpakken.”

Bewonersbrief

“Er bestaan verschillende technieken om te saneren. Op de vervuilde Vabor-site in het centrum van Ruisbroek werkten we enkele jaren geleden bijvoorbeeld met ‘bioremediatie’ om de VOCL’s aan te pakken. Dit wil zeggen dat men op verschillende plaatsen bacteriën in de grond injecteert, die de vervuiling versneld afbreken en verspreiding tegengaan.”

De omwonenden werden eerder al op de hoogte gebracht van de vervuiling in de Sint-Katharinastraat, de gemeente Puurs-Sint-Amands gaat een nieuwe bewonersbrief verspreiden met een update. “We kunnen op dit moment nog niet veel meer concreets vertellen, maar willen niet dat onze inwoners zich nodeloos zorgen maken”, besluit schepen Goethals.