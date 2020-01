Ouders en team van 't Kasteeltje starten samen nieuwe balletschool Els Dalemans

23 januari 2020

18u13 16 Puurs-Sint-Amands De leerlingen van basisschool ‘t Kasteeltje in Puurs-Sint-Amands kunnen voortaan, meteen na de schooldag, hun dansschoenen aantrekken. “We bieden professionele balletlessen aan. Ook kinderen uit andere scholen zijn welkom”, zegt zorgcoördinator Loes Vermeiren.

“Deze nieuwe balletschool is heel spontaan ontstaan, na gesprekken tussen enkele ouders en de directie. De lessen worden gegeven door Lucinda Robertson, een mama van twee leerlingen van onze school. Lucinda baat in Zuid-Afrika een professionele balletschool uit, maar vorig jaar emigreerde ze naar België. Ze laat de lessen in Zuid-Afrika nu aan haar collega’s over, maar het kriebelde bij Lucinda enorm om ook zelf weer te dansen”, zegt Vermeiren.

Turnzaal

“Verschillende ouders toonden interesse, onze directeur gaf de toestemming om gebruik te maken van de turnzaal. Zo konden de eerste enthousiaste leerlingen de voorbije weken hun dansschoentjes aantrekken. Op dit moment worden er al lessen georganiseerd voor de kleuters en het eerste en derde leerjaar. Als het aantal deelnemers stijgt, kunnen we de groepen splitsen en extra lessen opstarten. Daarom zijn ook kinderen van buiten onze school meer dan welkom: zo kunnen we sneller groeien. Ook voor volwassenen staat er een lessenreeks op de agenda.”

Samen sporten

“We zijn best fier dat we deze lessen kunnen aanbieden, het is een grote meerwaarde voor onze kinderen om meteen na school, op een vertrouwde plek te kunnen sporten en samen plezier maken. Als deze nieuwe dansschool echt een succes wordt, overwegen we zelfs om de vloeren en meer in onze turnzaal aan te pakken.”

De lessen vinden plaats in basisschool ’t Kasteeltje, Molenstraat 7 in 2870 Puurs-Sint-Amands. Meer informatie over de prijzen en uren krijg je via lucindaballet.be@gmail.com.