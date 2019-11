Oud bedrijventerrein in centrum van Kalfort wordt woonzone Els Dalemans

22 november 2019

12u27 0 Puurs-Sint-Amands Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Aspergevelden is klaar. Met dit RUP wil de gemeente Puurs-Sint-Amands het oude bedrijventerrein in Kalfort omvormen tot woongebied. Het openbaar onderzoek gaat maandag van start.

Op het gewestplan is in het centrum van Kalfort een zone van zo’n 2.250 vierkante meter voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s ingekleurd. In het gebied is echter geen bedrijvigheid meer, daarom wil Puurs-Sint-Amands de site omvormen tot woonzone. Hiervoor is een herbestemming nodig, en daarom werd het RUP Aspergevelden opgemaakt.

Als het RUP wordt goedgekeurd, kan op het terrein tussen de Aspergevelden en het Fabiolapark een woonproject gerealiseerd worden. Op het terrein zijn een achttal woningen mogelijk, met ondergrondse parkeergarage en een grote groenzone. Het hoogste gedeelte van het woonproject kan uit 3 bouwlagen bestaan, maar met een ‘afbouw’ naar de omliggende bebouwing toe.

Het voorontwerp van het RUP Aspergevelden werd eerder aan de GeCoRo (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) en andere adviesinstanties voorgelegd. Na de nodige bijsturingen is het document nu klaar. Het openbaar onderzoek loopt van 25 november 2019 tot en met 23 januari 2020, het RUP raadplegen kan online of in het gemeentehuis van Puurs-Sint-Amands.