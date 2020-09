Optredens in tuin van bomma en bompa mogen weer: “Toch nog wat geld inzamelen voor goede doel” Els Dalemans

03 september 2020

19u06 0 Puurs-Sint-Amands De jonge vzw ‘Into The Night events’ mag in september toch weer een reeks tuinoptredens organiseren. “We moesten onze geplande optredens in augustus annuleren omwille van de verstrengde coronamaatregelen. Nu krijgen we gelukkig terug groen licht, met wat puzzelen konden we toch nog een mooi programma samenstellen”, zegt Roel Noens.

Gezellige optredens organiseren in de tuin van bomma en bompa, en meteen geld inzamelen voor het goede doel. Dat was het opzet van de eerste editie van de concertreeks ‘Summer Garden’. Maar Noens en co moesten, gedwongen door provincie- en gemeentebestuur, al snel hun plannen aanpassen. “Na een lange tijd van onzekerheid hebben wij eindelijk officieel de goedkeuring gekregen om de geplande concerten in september te organiseren.”

Zomerbar

“Er is wat puzzelwerk aan te pas gekomen, maar we zijn fier op het resultaat. We gaan van start op zaterdag 5 september met onze ‘Summer Garden Zomerbar’ met livemuziek en voetbal. We starten om 16 uur, de inkom is gratis en wij zorgen voor een zomerse sfeer en lekkere snacks. Om 19 uur brengt ‘A bag of Goodies’ covers van bekende en minder bekende rock, blues en jazz nummers, om 20.45 volgen we de wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Denemarken op groot scherm.”

Franse chansons

“Op zaterdag 12 september focussen we op de Franse chansons, met 3 verschillende sets van Riguelle & Hautekiet. Je kan de verschillende optredens dan ook combineren door een duoticket aan te kopen. Afsluiten doen we op zondag 13 september met ‘Tribute day’. Om 13.30 uur brengnt Memphis Mojo een ‘John Hiatt tribute’, om 16.30 en 19.30 uur brengen Guy Swinnen en Patrick Riguelle een ‘Neil Young tribute’.”

Goede doel

“De optredens vinden ook nu weer plaats in de tuin van onze grootouders in de Kattestraat 131 in Oppuurs. We volgen tijdens alle activiteiten alle Covid-19-maatregelen strikt op, en zorgen verder voor de nodige overdekking tegen zon en regen, tafels en stoelen, drankjes en hapjes en een uitstekende service. “De opbrengst van deze optredens gaat, net als tijdens de zomermaanden, naar de Prince Albert Skills School in Zuid-Afrika.”

Tickets & info via Facebook, tickets.itn@hotmail.com en Standaard Boekhandel Puurs.