Oppositie vreest te veel evenementen in Park Fort Liezele: “Inwoners moeten hier nog rust vinden” Els Dalemans

08 april 2020

19u17 0 Puurs-Sint-Amands De gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands keurde een huishoudelijk reglement voor het Park Fort Liezele goed, dat het mogelijk maakt om er ook evenementen te organiseren. Maar de oppositiepartijen protesteren: “Dit reglement is erg vaag, er is geen duidelijke omschrijving of beperking. Dit park moet voor onze inwoners óók nog een plaats blijven waar ze tot rust kunnen komen.”

“Wij zijn altijd een tegenstander geweest van de ontwikkeling van dit park, maar dat kan nu natuurlijk niet meer worden teruggedraaid. Nu wordt ook een reglement goedgekeurd dat evenementen op dit terrein toelaat, maar wij missen duidelijkheid over zaken als geluidsoverlast en meer. Het geheel is te vaag gehouden”, zegt Peter Lemmens (Vlaams Belang) die het reglement niet goedkeurde.

Te veel evenementen

Die mening deelt ook Jan Van Camp (N-VA). “Dit reglement geeft het schepencollege de ruimte om ‘à la tête du client’ zaken toe te laten. Het Park Fort Liezele moet vooral een plaats blijven waar onze inwoners tot rust kunnen komen, en we vrezen té veel evenementen. Omdat we geen duidelijk zicht krijgen op de hoeveelheid activiteiten, onthouden wij ons ook.”

Ook Heiko Van Muylder van KR8! maakt zich zorgen: “Wat is de impact van het organiseren van evenementen op de rest van het park? Want wat bijvoorbeeld met de plaatsing van heel grote tenten op het terrein? Wat wordt verstaan onder de omschrijving ‘evenement’? Dit is een heel brede omschrijving, is hier dan meteen alles mogelijk? Moeten we geen beperking van het aantal evenementen opnemen in dit reglement? Ook voor onze partij is dit document té onduidelijk.”

Snel en concreet onderhandelen

Maar net die algemene omschrijving is de bedoeling, argumenteert burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V). “Dit landschapspark is inderdaad op korte tijd een plek geworden waar vele inwoners -zeker nu in volle coronacrisis- gaan wandelen, met de kinderen ravotten, ’s avonds joggen… Maar het is ook altijd onze bedoeling geweest om hier evenementen toe te laten. Daarom werden aan de straatkant ook ‘pockets’ ingericht: delen van het park die verhard zijn om vrachtwagens toe te laten, waar circustenten kunnen staan…”

“Bovendien moeten ook enkele grotere evenementen per jaar hier mogelijk zijn, de glooiing in het park is hiervoor bijvoorbeeld een ideale locatie voor. Vanzelfsprekend gaan we hier spaarzaam mee om, het is niét de bedoeling elke week zo’n evenement te organiseren. Maar wanneer een organisator iets bijzonder wil organiseren in onze gemeente, willen we dit ook mogelijk kunnen maken. Met een minder streng reglement kunnen we op zo’n moment heel snel en concreet onderhandelen. We gaan dit zeker niet misbruiken, vanzelfsprekend is het park er vooral voor onze eigen inwoners, die de kans moeten krijgen om te genieten van de stilte en het groen.”