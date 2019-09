Opnieuw succesverhaal voor Pop-Up-Theater: al 100.000 tickets voor Daens de deur uit

Els Dalemans

13 september 2019

13u43 0 Puurs-Sint-Amands Het belooft ook in 2020 druk te blijven in het Pop-Up-Theater van Studio 100 in Puurs-Sint-Amands. Met nog meer dan 5 maanden te gaan tot de de première van de nieuwe musical Daens, zijn al meer dan 100.000 tickets de deur uit. Studio 100 verlengt de musical daarom al een tweede keer, tot 11 oktober 2020.

In mei kondigde Studio 100 de de nieuwe musical Daens aan, die vanaf 22 februari afwisselend met 40-45 te zien zijn in het Studio 100 Pop-Up Theater. “Net zoals 40-45 een groot spektakel is geworden, hebben we de ambitie om ook van deze productie ‘Daens 2.0' te maken.”

“De rijdende tribunes en decors zullen ook nu weer gebruikt worden, en bij elke voorstelling zullen meer dan 80 mensen op het podium staan. Ook onze hoogstaande theatertechnieken en het audiosysteem met hoofdtelefoons, die beiden hun dienst bewezen tijdens 40-45, worden nu weer gebruikt.”

De titelrol van Daens zal vertolkt worden door Peter Van de Velde, andere bekende gezichten zijn Jan Schepens, Jo De Meyere, Free Souffriau, Jelle Cleymans, Manou Kersting en Peter Thyssen.

Het Pop-Up-Theater werd in 2018 gebouwd speciaal voor de spektakelmusical 40-45. Het gaat om een tijdelijke constructie, maar de exploitatievergunning van Studio 100 werd ondertussen al verlengd. Het Pop-Up Theater -inclusief foyer met bars en restaurants- kan zo al minstens tot 2023 in Puurs-Sint-Amands blijven.