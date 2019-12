Opgelet: Niet overal wekelijkse markt tijdens kerstvakantie Els Dalemans

20 december 2019

11u10 4 Puurs-Sint-Amands De organisatie van de wekelijkse markten in de deelgemeenten van Puurs-Sint-Amands wordt tijdens de eindejaarsperiode aangepast. Klassiek zijn er dan immers minder marktkramers aanwezig, ook de bezoekers haken vaak af omwille van de feestdagen.

In deelgemeente Sint-Amands zal geen wekelijkse markt georganiseerd worden op dinsdag 24 december en op dinsdag 31 december. De eerstvolgende markt vindt weer plaats op dinsdag 7 januari 2020.

In deelgemeente Ruisbroek vindt de wekelijkse markt wél plaats op 24 en 31 december. In Puurs-centrum kan je ook terecht op de wekelijkse markt op donderdag 26 december, maar een week later wordt de markt op donderdag 2 januari wél geschrapt.