Ook in Puurs-Sint-Amands: kleinere vuilniszakken voor zelfde prijs Els Dalemans

20 december 2019

14u20 0 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands wijzigt vanaf 1 januari 2020 enkele zaken in het afvalbeleid. De jaarlijkse afvalbelasting daalt ook in deze gemeente met 5 euro, maar de huisvuilzakken worden kleiner.

“De jaarlijkse afvalbelasting daalt - net als in de omliggende gemeenten - ook bij ons van 54 euro naar 49 euro. Alleenstaanden betalen 37 euro, en er is een extra vermindering mogelijk voor gezinnen met minderjarige kinderen en voor personen met een verhoogde tegemoetkoming via de ziekteverzekering”, zegt burgemeester van Puurs-Sint-Amands Koen Van den Heuvel (CD&V).

Kleiner formaat

“De tarieven van de huisvuilzakken blijven hetzelfde, maar het formaat van de nieuwe zakken wordt wel 20 procent kleiner. Voor een grote huisvuilzak van 48 liter betaal je 2 euro per stuk, een kleine zak van 24 liter kost 1 euro. De blauwe pmd-zak en roze zak voor zachte plastics worden goedkoper: deze prijzen gaan van 0,25 naar 0,15 euro per stuk.”

Recyclageparken

“Vanaf 2020 zullen we samenwerken met een nieuwe firma voor de afvalophaling, in het recyclagepark van Puurs worden de openingsuren aangepast. Op donderdag was er een avondopening tot 20 uur, vanaf januari sluiten de poorten om 19 uur. In de loop van 2020 gaan we ook knopen doorhakken over de recyclageparken van Puurs en Sint-Amands. Het ene hebben we in eigen beheer, het andere wordt uitgebaat door Ivarem. In 2021 willen we gaan voor één en dezelfde werking op ons hele grondgebied.”