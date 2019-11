Ook in 2020 weer vier speelweken in Sint-Amands: “Dit lag gevoeliger dan gedacht” Els Dalemans

19 november 2019

12u05 2 Puurs-Sint-Amands Het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands gaat ook in de zomer van 2020 vier ‘speelweken’ organiseren in Sint-Amands. “We hadden de gevoeligheid van deze plotse wijziging in het hele fusieverhaal onderschat. De speelweken zijn vlot verlopen, daarom geven we dit project ook in 2020 nog een kans”, zegt schepen van jeugd en kinderopvang Hilde Van der Poorten (CD&V).

Begin 2019 besliste het schepencollege van de nieuwe fusiegemeente om twee van de vier weken speelpleinwerking in Sint-Amands te schrappen. Dit zou gecompenseerd worden in Puurs, waar het aantal weken uitbreidde naar negen. Maar vele ouders uit Sint-Amands reageerden verontwaardigd. Ze protesteerden tegen de grote afstand die ze ‘s morgens plots met hun kinderen moesten afleggen, en tegen de prijsstijging van 5 naar maar liefst 10,30 euro per dag. De monitoren wisten enkele weken voor de start van de speelpleinwerking nog niet of ze aan de slag konden blijven en hoeveel ze zouden verdienen.

Onduidelijkheid

“Na dat protest werd de beslissing teruggedraaid, en konden de Sint-Amandse kinderen zich weer vier weken lang uitleven op hun eigen speelplein. Maar wat staat er op de planning voor 2020? Kan men hier dit jaar wél tijdig en duidelijk genoeg over communiceren? Heel wat ouders uit Sint-Amands schreven hun kinderen vorig jaar in Bornem in voor allerlei activiteiten, omwille van de prijsstijging en de onduidelijkheid. We kunnen deze kinderen in 2020 in hun eigen gemeente laten spelen als we het juist aanpakken”, zegt Peggy Seeuws (N-VA).

Gevoeligheid onderschat

“We hadden de gevoeligheid van deze plotse wijziging in het hele fusieverhaal van Puurs en Sint-Amands onderschat. Daarom besloten we dit voorjaar ook om in Sint-Amands weer 4 weken speelpleinwerking -met een eigen tienerwerking- te organiseren”, reageert schepen Van der Poorten. “De afspraak was dat we deze speelweken na de zomervakantie zouden evalueren, om daarna een knoop door te hakken voor de zomer van 2020. Dat is ondertussen ook gebeurd.”

Vier speelweken

“Tijdens onze speelweken in Sint-Amands kwamen dagelijks gemiddeld zo’n 26 kinderen meespelen. Verspreid over de vier weken telden we zo’n 100 unieke gebruikers, waarvan één derde tieners. In Sint-Amands waren 18 animatoren aan de slag, zij kregen een goede evaluatie en ook de gebruikte locatie werd heel positief geëvalueerd. We hebben daarom besloten ook in 2020 in Sint-Amands opnieuw vier speelweken te organiseren.”

Nog meer promoten

“We zullen deze beslissing dit keer uitgebreid en ruim op voorhand communiceren, en ook het gebruik van onze webshop voor de inschrijvingen nog meer promoten. De werking hiervan bleek immers ook een moeilijk punt bij de inschrijvingen. Zo hopen we meer inwoners van Sint-Amands te overtuigen om hun kinderen weer gebruik te laten maken van de speelweken in eigen gemeente. Het verschil met Puurs, waar we dagelijks maar liefst 65 kleuters en 120 kinderen opvangen, is groot. Dit maakt dat de vier speelweken in Sint-Amands ons best wat kosten, maar je mag niet alles alleen maar van de financiële kant bekijken.”