Ook Breendonk krijgt Flexbus-haltes Els Dalemans

22 oktober 2019

17u08 0 Puurs-Sint-Amands De Flexbus in Klein-Brabant krijgt er 9 haltes bij. “Deelgemeente Breendonk ontbrak in dit proefproject, na overleg gaat De Lijn nu echter akkoord met een aanpassing van de route. Dit dorp krijgt meerdere haltes, ook elders onderweg komen er stopplaatsen bij”, zegt mobiliteitsschepen in Puurs-Sint-Amands Alex Goethals (CD&V).

De Flexbus, de opvolger van de Belbus in Klein-Brabant, werd begin september gelanceerd. De start verliep moeizaam, bovendien bleek dat niet alle deelgemeenten konden deelnemen aan het proefproject. “Ik heb meteen een onderhoud gevraagd met De Lijn, want het was absurd dat men heel Klein-Brabant laat deelnemen aan dit proefproject behalve één dorp. Volgens De Lijn rijden in Breendonk voldoende reguliere bussen, maar om bijvoorbeeld op een vlotte manier naar het ziekenhuis van Bornem te geraken hebben ook deze inwoners de Flexbus nodig”, zegt Goethals.

Uitbreiding vanaf 1 december

“Gelukkig wil De Lijn extra inspanningen doen: er komt vanaf 1 december een uitbreiding naar Breendonk met de nodige extra stopplaatsen. Ook op de bestaande route vroeg ik om enkele bijkomende haltes en ook hiervoor kregen we groen licht. De Flexbus stopt binnenkort dus in de Groenstraat, Molenheide, het Gemeentehuis, de Vijfhoek en ‘t Centrum in Breendonk, op de Provinciebaan in Liezele, aan het Fort van Liezele, aan dienstencentrum De Nieuwe Ark in Ruisbroek en aan GC De Nestel in Sint-Amands.”

“Ook vanuit de gemeente Puurs-Sint-Amands doen wij onze duit in het zakje om dit project te doen slagen en een toename van het aantal reizigers met 4,3 % te realiseren. Wij gaan voor extra verkooppunt in onze dienstencentra, waar men een 10-beurtenkaart aan 10 euro kan kopen in plaats van aan de volledige prijs van 16 euro.”

Proefproject verlengen

Goethals gaat De Lijn nu vragen om het proefproject te verlengen. “We gingen de Flexbus gedurende 6 maanden testen, maar er moet nog heel wat bijgestuurd worden. Zo zijn er nog steeds problemen met de wachttijden voor het inbellen, moeten we samenzitten met de scholen om de problemen voor hun leerlingen weg te werken en hoop ik ook dat men meer rekening wil houden met de uurroosters van de vele ploegarbeiders uit onze grote bedrijven. Ik ben er immers van overtuigd dat we ook daar nog heel wat potentiële reizigers vinden.”