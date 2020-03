Ontwerp voetbalgebouw sportpark De Schans is te duur: gemeente zet procedure stop. “Schadevergoeding van 18.000 euro weegt niet op tegen meerkost van miljoen” Els Dalemans

12 maart 2020

13u53 6 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands zet het ontwerptraject stop voor de bouw van nieuwe voetbalaccommodatie in sportpark De Schans. “We moeten nu een schadevergoeding van 18.000 euro betalen, maar deze weegt niet op tegen een meerkost van bijna een miljoen euro bovenop het voorziene bedrag. We hopen het gebouw nog steeds tegen het najaar van 2021 te kunnen realiseren”, zegt sportschepen Els De Smedt (CD&V).

“De voetbalvelden en de omgeving - dat zijn de paadjes, de omheiningen en de parking - op sportpark De Schans in de Lichterstraat worden op dit moment volop aangelegd. Het ontwerpdossier voor de bouw van het voetbalgebouw zelf, met daarin de nodige kleedkamers, een kantine, een bergplaats en technische ruimte zetten we echter stop. Het traject met de ontwerper is al een hele tijd aan de gang, maar de kostenraming werd alsmaar groter. We kwamen uiteindelijk op bijna een miljoen euro méér dan het voorziene bedrag en dat kon voor ons echt niet”, zegt De Smedt.

In de motivering bij deze beslissing lezen we dat

‘de raming bij de finalisatie van het ontwerp naar aanbesteding toe, dermate werd bijgesteld naar een bedrag dat niet kon voorzien worden in het meerjarenplan’. Hoe is het mogelijk dat men dit nu pas merkt? Oppositie

Schadevergoeding

Gemeenteraadsleden Jan Van Camp (N-VA) en Peter Lemmens (Vlaams Belang) vragen zich af hoe het mogelijk is dat het verschil tussen de raming en de realiteit zo groot is. “In de motivering bij deze beslissing lezen we dat ‘de raming bij de finalisatie van het ontwerp naar aanbesteding toe, dermate werd bijgesteld naar een bedrag dat niet kon voorzien worden in het meerjarenplan’. Hoe is het mogelijk dat men dit nu pas merkt? Wij hadden vanaf dag één gewaarschuwd dat men de kosten bij dit project nauwgezet in het oog moest houden. Het is goed dat het schepencollege deze fout inziet en probeert recht te zetten, maar er moet nu vast ook een schadevergoeding betaald worden?”

Design-and-build

“Het klopt dat we het werk dat al werd verzet zullen moeten betalen, met inderdaad een schadevergoeding van 18.000 euro bovenop. Maar zeggen dat we een ‘fout’ hebben gemaakt, vind ik niet correct. We nemen net een goede en moedige beslissing door dit traject nu stop te zetten”, reageert De Smedt. “Dit is allesbehalve prettig maar we gaan nu een nieuw project opstarten, volgens het design-and-buildprincipe. Dit wil zeggen dat één partij verantwoordelijk zal zijn voor zowel het ontwerpen als het bouwen van de infrastructuur. Met die methode kunnen we ons budget van in het begin veel beter in de gaten houden. We zullen ook met een trajectbegeleider werken die het project en budget nauwgezet zal opvolgen, de kost voor deze opdracht wordt geschat op 75.000 euro.”

Najaar 2021

“Ondanks deze beslissing blijft het nog steeds ons doel om de nieuwe voetbalinfrastructuur in het najaar van 2021 in gebruik te kunnen nemen. Door af te stappen van de klassieke bouwmethode, moet alles nu sneller kunnen gaan. We bekijken ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld de kunstgrasvelden al eerder in gebruik te nemen. We kregen die vraag vanuit de voetbalclubs zelf, die zo hun eigen grasvelden willen sparen bij bijvoorbeeld erg slecht weer. Als het mogelijk is om hen voorlopig gebruik te laten maken van de kleedkamers van andere sportclubs op De Schans, is dit zeker een optie.”