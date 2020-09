Ontwerp van brownfieldconvenant voor Ooievaarsnest is goedgekeurd: oud gipsstort wordt nieuw bedrijventerrein Els Dalemans

04 september 2020

17u07 2 Puurs-Sint-Amands Het oude gipsstort naast de A12 in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) is weer een stap dichter bij een nieuwe invulling. De Vlaamse Regering keurde het ontwerp van het brownfieldconvenant ‘Ooievaarsnest’ goed, op de site van 15 hectare kan nu een nieuwe bedrijvencampus worden gerealiseerd.

Al jaren wordt gezocht naar een nieuwe invulling voor het oude gipsstort in Ruisbroek, ooit waren er zelfs plannen voor de bouw van een nieuwe gevangenis. Uiteindelijk werd voor het gebied een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Ooievaarsnest opgemaakt, om er een nieuw regionaal bedrijventerrein in te richten.

Verwaarloosd terrein

“Brownfieldprojecten dienen om oude en verwaarloosde en onderbenutte bedrijventerreinen te saneren en een nieuwe bestemming te geven. Wie een brownfieldconvenant afsluit, geniet van fiscale voordelen -op vlak van registratierechten, planbatenheffing, leegstandsheffing- en krijgt professionele begeleiding van het Agentschap Innoveren en Ondernemen”, aldus Vlaams minister van Economie Hilde Crevits.

13 bedrijfsloten

“Zo ontstonden ook de plannen om op het terrein tussen de Gansbroekstraat en het Ooievaarsnest, langs de A12 in Puurs, een nieuwe bedrijvencampus te realiseren. Op de site van 15,4 hectare groot worden minimum 13 bedrijfsloten gecreëerd, specifiek voor regionale en lokale bedrijvigheid. In het najaar van 2020 wordt nog een informatiemoment over de herontwikkeling en het brownfieldconvenant georganiseerd voor de omwonenden.”

Ontsluitingsweg

Een absolute voorwaarde voor de ontwikkeling van deze zone is een rechtstreekse aansluiting op de A12, benadrukte mobiliteitsschepen van Puurs-Sint-Amands Alex Goethals (CD&V) al meermaals. Pas wanneer die ontsluiting er is, zou ook het bedrijventerrein gerealiseerd worden, om zo de dorpskern van Ruisbroek te vrijwaren van bijkomend verkeer. “De gesprekken met de Vlaamse Waterweg over deze ontsluitingsweg zijn volop aan de gang en gaan de goede kant uit”, aldus Goethals.