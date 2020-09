Onkruid wieden eindigt met uitgebrand tuinhuis Tim Van Der Zeypen

13 september 2020

10u00 0 Puurs-Sint-Amands De hulpdiensten zijn zaterdagnamiddag moeten uitrukken naar het Molenveld in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands). Bij het wieden van onkruid was er brand ontstaan aan een tuinhuis.

“Bij de aankomst van de hulpdiensten ging het om een uitslaande brand van een tuinhuis”, zegt officier Jan Anné bij de brandweerzone Rivierenland. “Het vuur is ook overgeslagen naar een een naastgelegen tuinhuis.” De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat één tuinhuis volledig in de as werd gelegd. Het tuinhuis van de buren liep aanzienlijke schade op. Bij de brand raakte niemand gewond. De brand ontstond bij het verwijderen van onkruid.