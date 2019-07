OKRA organiseert 25ste zomerfeest Els Dalemans

28 juli 2019

15u14 0 Puurs-Sint-Amands De Sint-Amandse afdeling van seniorenvereniging OKRA organiseerde zaterdag voor het 25ste jaar op rij haar zomerfeest. Meer dan 150 mensen kwamen langs op de jubileumeditie voor een hapje en een drankje.

“Ons zomerfeest vond plaats in het Parochiecentrum in Sint-Amands. Normaal gezien feesten we buiten, maar dit was omwille van het slechte weer niet mogelijk. Al hadden we toch nog liever deze regen dan de hitte van de voorbije dagen”, zegt voorzitter Antoine Steenhuyse.

“We houden ons zomerfeest bewust eenvoudig, met allerlei lekkers -haringen, balletjes met krieken, pannenkoeken en ijsjes- en een gezellige babbel. Het doel is om onze leden samen te brengen en ook niet-leden de kans te geven OKRA te leren kennen. Onze vereniging telt nu zo’n 200 leden, en dat mogen er altijd nog meer worden!”