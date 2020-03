Officiële aftrap van voedselbos Den Wandelgaerd: “Over enkele weken gaan eerste bomen in de grond” Els Dalemans

06 maart 2020

15u30 0 Puurs-Sint-Amands Met de winter stilaan achter de rug, geven de initiatiefnemers en sponsors van het nieuwe voedselbos ‘Den Wandelgaerd’ in Oppuurs samen de officiële aftrap van hun project. “Over enkele weken gaan de eerste bomen in de grond. Alle helpende handen zijn welkom”, zegt Inge Faes.

Faes richtte in 2013 op een stukje landbouwgrond ‘Den Hexenketel’ in. Dat natuurproject breidt ze nu verder uit met ‘Den Wandelgaerd’, een voedselbos in Oppuurs (Puurs-Sint-Amands). “Het doel is om een plek te creëren waar zo veel mogelijk van het aanwezige groen eetbaar is. Iedereen zal er welkom zijn om te ontspannen en meteen wat bij te leren over de natuur.”

Maar Faes had ook geld nodig om het voedselbos van zo’n 68 are aan te planten. “Ik zocht en vond een heleboel sponsors, die elk hun eigen thema kozen voor een deeltje van het bos. Zo steunt het psychosociaal oncologisch welzijnscentrum ‘A touch of Rose’ uit Bornem onze rozentuin. We krijgen ook een kruidenhoek, een oosterse tuin, een stukje moeras, een bijenstand, een vlindertuin ... In totaal zetten twaalf bedrijven en verenigingen mee hun schouders onder dit project.”

Steentje bijdragen

“Wie ons mee wil steunen - financieel, materieel of fysiek - is meer dan welkom. Ook particulieren of kleine zelfstandigen kunnen hun steentje bijdragen, bijvoorbeeld door een zitbank te sponsoren. We plannen ook de aanleg van petanquebanen, willen graag picknicktafels plaatsen en een kookplek inrichten ... Maar eerst moeten nu alle bomen en planten de grond in. Het perceel ligt klaar, over enkele weken zijn de bomen aan de beurt. Daarna zullen we het hele jaar rond struiken, kruiden en meer aanslepen. In 2021 zal ‘Den Wandelgaerd’ er al een pak groener uitzien”, besluit Faes tevreden.

Meer informatie vind je op de Facebookpagina ‘Den Hexenketel’.