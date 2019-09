Nu ook 'fusie' van bibliotheken van Puurs-Sint-Amands Els Dalemans

27 september 2019

11u16 0 Puurs-Sint-Amands Inwoners van Puurs-Sint-Amands kunnen voortaan met één lidkaart in de twee bibliotheken op het grondgebied van de nieuwe fusiegemeente terecht. “We stemden onze twee vestigingen volledig op elkaar af, en werkten een nieuwe abonnementsformule uit”, zegt Deskundige Medewerker Beleven Wim Spittaels.

“Puurs en Sint-Amands hadden voor de fusie elk een bibliotheek. De nieuwe fusiegemeente had sinds januari dus twee bibvestigingen, maar die waren nog niet aan elkaar gelinkt. We maakten er de voorbije maanden werk van om alle gegevens van onze klanten en de twee catalogi samen te smelten”, zegt Spittaels.

Nieuwe abonnementsformule

“Beide vestigingen zijn nu volledig op elkaar afgestemd, bezoekers kunnen dus met hun ene kaart op de twee locaties terecht. We maakten meteen van de gelegenheid gebruik om een nieuw reglement uit te werken. We werken voortaan met één abonnementsformule met dezelfde voordelen voor alle klanten. Wie lid is, kan 25 materialen tegelijk uitlenen. In zo’n lidmaatschap is meteen àlles inbegrepen, ook speciale materialen als games en gadgets. Wat je uitleent, mag je maar liefst tot 12 weken bijhouden.”