Novartis zoekt oplossing voor 20 werknemers: “Aantal functies verdwijnen mogelijk, maar we willen ontslagen vermijden” Els Dalemans

04 september 2020

17u19 2 Puurs-Sint-Amands Farmabedrijf Novartis gaat op zoek naar een oplossing voor twintig werknemers met een ondersteunende functie op de site in Puurs-Sint-Amands. “De jobs van deze mensen zullen mogelijk verdwijnen, nu we een aanpassing plannen van de werking op deze site. We willen ontslagen echter vermijden, en voor iedereen een gepaste oplossing zoeken”, zegt woordvoerder Gina Volkaert.

“We willen op onze site in puurs in Puurs de focus op onze kernactiviteit - het maken van geneesmiddelen - nog verder versterken. De aanpassing van deze werking heeft mogelijk gevolgen voor een twintigtal ondersteunende functies, omdat we onze mensen efficiënter willen gaan inzetten. Deze 20 jobs zouden door het traject misschien verdwijnen, we hebben deze intentieverklaring besproken met de betrokken werknemers en onze sociale partners”, zegt Volkaert.

Eind 2022

“We zijn overeengekomen dat we een passende oplossing gaan vinden voor elk persoonlijk dossier, als er functies zouden worden geschrapt. We geven onszelf de tijd tot eind 2022 om samen met elk van die 20 medewerkers te bekijken wat de mogelijke opties zijn. Ons doel is immers om - zeker in deze moeilijke coronatijden - ontslagen te vermijden.” Op de Novartis-site in Puurs zijn alles samen zo’n 1.500 vaste medewerkers en interimkrachten aan de slag.