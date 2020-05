Novartis en Luminus willen samen windturbine bouwen en organiseren online infomarkt voor buurt Els Dalemans

16u25 0 Puurs-Sint-Amands Farmabedrijf Novartis en elektriciteitsproducent Luminus willen samen een windturbine bouwen op het terrein van Novartis langs de N16 in Puurs-Sint-Amands. “Aan de bouw gaat een intens comunicatie –en participatietraject vooraf, de buurt wordt volgende week geïnformeerd. De turbine wordt op voldoende afstand van bewoning gebouwd, om slagschaduw en geluidshinder te vermijden”, zegt Elke De Blay van Novartis.

Novartis wil graag klimaatvriendelijke energie produceren op haar productievestiging voor farmaceutische producten in oogzorg in Puurs-Sint-Amands. “We streven naar duurzaamheid in al onze activiteiten en ondernemen bewust acties om onder andere de uitstoot van CO2 te verminderen. Daarom plannen we ook deze windturbine, voor de realisatie werken we samen met Luminus”, zegt General Manager Marc Verbruggen.

Vijver

“De windmolen komt op het terrein langsheen de N16, waar een rand van de vijver wordt opgevuld om de windmolen te plaatsen en om nadien ook te dienen als extra ecologisch ingerichte parking. Deze locatie is het resultaat van uitgebreid studiewerk, er moest onder andere rekening gehouden worden met het bestaande windpark. De molen bevindt zich op deze plek ook op voldoende afstand van de bewoning rondom, zodat alle wettelijke normen inzake veiligheid, slagschaduw en geluid altijd gegarandeerd zijn.”

Midden 2022

“De geplande windmolen is een traag draaiend type met drie wieken. De tiphoogte haalt zo’n 200 meter, de wieklengte is ongeveer 63 meter. Deze turbine zal 7.000.000 kWh groene energie per jaar produceren, wat overeenkomt met het verbruik van 2000 gezinnen. Op die manier wordt elk jaar 2700 ton CO2 vermeden. Zo’n 85 procent van de geproduceerde groene energie wordt door Novartis zelf gebruikt op de site, de rest wordt op het net geïnjecteerd. De windmolen komt er pas ten vroegste vanaf midden 2022, we starten nu eerst een intens comunicatie –en participatietraject op.”

Online infomoment

“Omwille van de coronacrisis hebben we dat traject wat moeten aanpassen. Er kan op dit moment immers geen traditionele infomarkt georganiseerd worden. Daarom plannen we op donderdag 14 mei twee online infomomenten, in de eerste plaats voor de buurtbewoners en bij uitbreiding voor alle geïnteresseerde inwoners van Puurs-Sint-Amands. Deelnemers kunnen kiezen voor een sessie om 17 uur of om 20 uur. Inschrijven kan via www.wind-novartis.be. Tijdens het infomoment is het ook mogelijk om via een chatfunctie vragen te stellen, die zo veel mogelijk meteen beantwoord zullen worden. Wie geen toegang heeft tot het internet, kan ons contacteren op 04/338.24.03 en krijgt dan informatie per post toegestuurd.”