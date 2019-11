Nog één week tot opening van Winterbar 725: “We hopen op weer meer dan 50.000 passanten” Els Dalemans

29 november 2019

16u13 0 Puurs-Sint-Amands Op vrijdag zes december om 10 uur is het zover: dan opent Winterbar 725 op de Hondsmarkt in Puurs-Sint-Amands voor de vierde keer de deuren. “Maar liefst 72 verenigingen zullen er samen voor de uitbating zorgen, en zij zullen stevig moeten doorwerken. Vorig jaar telden we maar liefst 54.421 passanten”, zegt Lore Stassen van de gemeentelijke organisatie.

“De opbouw van de Winterbar is al enkele dagen aan de gang, het is dan ook een grote constructie. De tent staat ondertussen rechtop, buiten werden al de kerstbomen, fietsenstalling en sfeerverliching geplaatst. Vrijdag waren de medewerkers van onze technische dienst in de weer met alle kabels, want bij zo’n bar hoort heel wat elektriciteit: voor de verwarming en verlichting, voor de koeltogen... én voor de ijspiste. Die is voor het derde jaar op rij ook weer van de partij, volgende week wordt de constructie gevuld met water.”

“Op vrijdag 6 december om 10 uur gaan de deuren van de Winterbar open, je kan er daarna terecht tot en met zondag 5 januari. Vorig jaar telden we maar liefst 54.421 passanten, de meesten kwamen vanzelfsprekend langs in de kerstvakantie. 67 verenigingen baatten samen de bar en piste uit, er werd 11.212 keer geschaatst, en maar liefst 40 ploegen namen deel aan het curlingtornooi. We namen dit jaar enkele maatregelen om de overlast voor de buurt te beperken, onder andere met aangepaste openingsuren, en hopen dat onze Winterbar zo ook nu weer een even groot succes wordt als in 2018.”