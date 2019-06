NMBS past openingsuren van loketten aan Els Dalemans

11 juni 2019

15u16 0 Puurs-Sint-Amands De NMBS past vanaf maandag 5 augustus de openingsuren aan van de loketten in 4 stations in de provincie Antwerpen. Het gaat om de treinstations van Mechelen, Lier, Puurs-Sint-Amands en Herentals. “Onze stewards zullen reizigers de komende weken helpen aan de ticketautomaten”, zegt Bart Crols van NMBS.

“Steeds meer reizigers zoeken hun informatie en kopen hun vervoersbewijs via onze digitale kanalen. In 2018 was deze verkoop -via onze ticketautomaten, de website of de app- goed voor ongeveer twee derde van de totale verkoop. Daarom vernieuwde NMBS vorig jaar nog haar website en heeft ze de toegankelijkheid via Twitter en Facebook verbeterd.”

“Naar aanleiding van deze evolutie gaat NMBS vanaf augustus de openingstijden van enkele loketten aanpassen: in Mechelen, Lier, Puurs-Sint-Amands en Herentals. Het aantal klanten hier is immers enorm gedaald, en tijdens bepaalde periodes zelfs onder een minimumdrempel gezakt.”

“We gaan de loketten in deze stations tijdens die ‘dode tijd’ sluiten. De wachtzalen blijven wel open, er worden géén stations of loketten volledig gesloten en de aanpassing heeft ook geen enkele invloed op het treinaanbod in deze stations.”

Stewards

“Om reizigers wegwijs te maken, zet NMBS tijdens de maand juli stewards in om de klanten te helpen de ticketautomaten beter te leren kennen. Er worden ook brochures uitgedeeld met meer informatie over de verschillende verkoopkanalen. In alle betrokken stations vind je ook een overzicht van de nieuwe openingsuren.”

De loketten in Mechelen, Lier en Herentals zijn op weekdagen open van 5.45 uur tot 20 uur, in Puurs van 5.45 uur tot 13 uur. Op zaterdag kan je in Lier en Herentals terecht van 6 tot 20 uur, op zondag van 7.45 tot 15 uur. In Mechelen zijn de loketten op zaterdag en op zondag geopend van 6.45 tot 21 uur. In Puurs-Sint-Amands blijven de loketten tijdens het weekend dicht.