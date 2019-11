Nieuwste Duvel Barrel Aged wint meteen goud Els Dalemans

26 november 2019

10u58 0 Puurs-Sint-Amands De nieuwste batch van de ‘Duvel Barrel Aged’ ligt nog maar net in de winkel, en het brouwsel kaapte al meteen goud weg op de Brussels Beer Challenge. Tijdens die internationale bierwedstrijd wordt gestreden om de titel van het beste bier.

Een panel van 90 internationaal gereputeerde bierkenners proefde 1.650 bieren uit alle hoeken van de wereld. De dranken werden onderverdeeld in verschillende categorieën. de beste bieren uit elke categorie werden beloond met een gouden, zilveren of bronzen award.

Duvel Barrel Aged Batch 4 won in de categorie ‘Flavoured Beer: Wood/Barrel Aged Higher Than 10 ABV’. Ook de eerste batch van het degustatiebier werd in 2017 al eens bekroond met een gouden medaille op diezelfde internationale bierwedstrijd.

De nieuwe batch ‘Duvel Barrel Aged’ combineert de smaak van Duvel met bourbon-aroma’s. Zo’n driehonderdtal eiken vaten van bekende Amerikaanse bourbon distilleerderijen Heaven Hill, Woodford Reserve, Four Roses, George Dickel en Jack Daniels werden door de Duvel-brouwers gevuld met Duvel. Het speciaalbier rustte negen maanden lang in de vaten.

De ‘Duvel Barrel Aged’ is te koop bij drankenhandelaars, in supermarkten en via de Duvel webshop.