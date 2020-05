Nieuwe woordvoerster Open Vld slachtoffer van racistische opmerkingen via sociale media MDG

31 mei 2020

13u07

Bron: Belga, Twitter 36 Puurs-Sint-Amands Zelfa Madhloum, de nieuwe woordvoerder van Open Vld, is gechoqueerd door de racistische reacties op sociale media. Eerder deze week werd ze aangesteld als woordvoerder van de nieuwe Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert. De 29-jarige politica kan rekenen op virtuele steun van partijvoorzitter Lachaert en Vlaams minister Demir (N-VA).



“Open Vld is altijd een partij geweest waar niet je afkomst, maar je toekomst telt”, reageert ze zondag. “Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om voor Open Vld te gaan werken. Het moet me van het hart, het choqueert me wel, die reacties. Ik ga me niet in een slachtofferrol laten duwen, het motiveert mij om nog beter mijn job te doen en het verhaal van voorzitter Egbert Lachaert te versterken.”

Steun uit verschillende richtingen

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) neemt het via Twitter op voor Madhloum: “Aan dit soort bagger word je immuun. Vooral als je de mens er achter leert kennen. Dan wekken ze eerder medelijden op”.

Ook kersverse voorzitter Egbert Lachaert regeert verontwaardigd: “Wij zijn trotser dan ooit dat op ons partijhoofdkwartier diversiteit geen slogan is, maar een werkwoord. Maar dan dit ...”.

De politica zal evenwel geen klacht indienen.