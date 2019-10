Nieuwe trage weg wordt officieel ingewandeld Els Dalemans

18 oktober 2019

14u33 0 Puurs-Sint-Amands Op de ‘Dag van de Trage Weg’, nu zondag 20 oktober, wordt in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) de nieuwe trage weg ‘Engelse Hoek’ ingewandeld.

De officiële opening van de nieuwe trage weg is een samenwerking van de Werkgroep Trage Wegen Klein-Brabant Vaartland, de gemeente Puurs-Sint-Amands en de Vlaamse Waterweg.

De wandeling is zo’n zes kilometer lang en start om 10 uur aan de parking van de kerk in Ruisbroek-Dorp, en eindigt rond 12 uur aan café Clothilde in de Hellegatstraat 1. Daar wordt nog even bijgepraat met een drankje. Iedereen is welkom om deel te nemen aan de wandeling.