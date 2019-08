Nieuwe speelzone Ganzenweide wordt warm onthaald door jonge inwoners Antoon Verbeeck

31 augustus 2019

22u25 0

Het nieuwe recreatieterrein Ganzenweide aan de pleinen van FC Oppuurs ging vandaag officieel open. Blikvanger is de speeltuin met waggelparcours. Die bestaat uit allemaal houten toestellen die opgaan in het groene decor. Op het domein vind je ook een hondenweide en oefenveldjes voor de voetbalclub. Enkele jonge inwoners kwamen al meteen de nieuwe speeltoestellen uittesten. “Wij wonen hier in de buurt dus we zullen hier nog veel komen spelen. Onze ouders gaan ook vaak naar de voetbal kijken, maar dat vinden wij niet zo leuk. Dan zitten we liever hier in het zand”, vertellen Marie, Rosie, Minne en hun vriendjes enthousiast. Het jeugdvoetbalveld werd eveneens ingespeeld door het jeugdteam van FC Oppuurs. Op de hondenweide kon je dan weer een demo van de Ruisbroekse hondenclub ActionDogs meepikken.